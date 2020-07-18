В Уфе появилось граффити в память о зверски убитом ветеране из Кигинского района

Уфа | 18 июл 2020 | 15:27

В Уфе на улице Батырская, 6 появился рисунок в память об убитом ветеране войны Иване Несмеянове. Данная идея пришла уфимскому художнику Андрею Миляхову. Вместе со своими учениками он изобразил портрет деда на фоне георгиевской ленты и гвоздик.







В самом низу виднеется фраза, принадлежащая Ивану Николаевичу: «В холодке, да в голодке. Жизнь моя...». Парень рассказал сегодня, 18 июля, что жестокое убийство не оставило его равнодушным, таким образом он решил увековечить память о 100-летнем участнике Великой Отечественной войны.

— Просто жаль человека, который выжил в аду войны, а у себя дома попал под руки убийц, — говорит Андрей. — У всех есть такие старые беззащитные люди.

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