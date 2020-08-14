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В Бакалинском районе многодетная семья осталась без интернета к началу учебного года

В Бакалинском районе многодетная семья осталась без интернета к началу учебного года

Бакалинский район | 14 авг 2020 | 09:54

Жительница деревни Михайловка Бакалинского района обратилась к властям с просьбой. У женщины многодетная семья, в которой есть школьники.



В деревне большие проблемы со связью, а скорость мобильного интернета очень маленькая. Учиться дистанционно школьникам было проблематично. Было принято решение провести интернет в дом. Однако, по словам женщины, наткнулись на еще больше проблем. До дома нужно протянуть телефонный кабель, стоимостью 9500 рублей.

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— Для нас эта сумма не подъемная, но выхода нет другого. Ситуация со школой непонятна, а пользоваться мобильным интернетом просто невозможно – иной раз текстовые страницы не грузит. Получается, что интернет напрямую влияет на образование моих детей. Понимаю, что это проблема не государственной важности, но все-таки это остается проблемой не только для нашей семьи! — написала женщина.
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Источник: proural.info

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