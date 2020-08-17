Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии сорвалась встреча защитников Куштау с Радием Хабировым

В Башкирии сорвалась встреча защитников Куштау с Радием Хабировым

В Башкирии сорвалась встреча защитников Куштау с Радием Хабировым

| 17 авг 2020 | 18:13

Экоактивисты обвинили вице-премьера Башкирии Азата Бадранова в срыве переговоров о судьбе шихана Куштау. Об этом заявил один из общественников Урал Байбулатов в Instagram. В то же время глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что сами активисты поставили ему неприемлемые условия.



Напомним, о сегодняшней встрече глава республики договорился накануне, чтобы прекратить беспорядки и столкновения возле Куштау. Однако, по словам Байбулатова, организаторы отменили переговоры в последний момент, поскольку Радий Хабиров отказался от встречи из-за нескольких активистов. Сам Хабиров пояснил, что активисты пытались провести на переговоры представителей БОО «Башкорт», которая признана экстремистской.

Жители Башкирии создали петицию с требованием отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова

Читайте также:

Жители Башкирии создали петицию с требованием отставки главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова
- Мне стали ставить неприемлемые условия по поводу участия активистов БОО «Башкорт». Мне очень хочется встретиться с защитниками [Куштау], и мы подумаем, что делать дальше, - сказал глава Башкортостана.
Тем не менее Урал Байбулатов на видео виновником срыва мероприятия называет вице-премьера Азата Бадранова. Отметим, что на утреннем совещании в правительстве Радий Хабиров поручил решить технические вопросы встречи другому вице-премьеру Андрею Назарову.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: