В Башкирии сорвалась встреча защитников Куштау с Радием Хабировым

| 17 авг 2020 | 18:13

Экоактивисты обвинили вице-премьера Башкирии Азата Бадранова в срыве переговоров о судьбе шихана Куштау. Об этом заявил один из общественников Урал Байбулатов в Instagram. В то же время глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, что сами активисты поставили ему неприемлемые условия.







Напомним, о сегодняшней встрече глава республики договорился накануне, чтобы прекратить беспорядки и столкновения возле Куштау. Однако, по словам Байбулатова, организаторы отменили переговоры в последний момент, поскольку Радий Хабиров отказался от встречи из-за нескольких активистов. Сам Хабиров пояснил, что активисты пытались провести на переговоры представителей БОО «Башкорт», которая признана экстремистской.

- Мне стали ставить неприемлемые условия по поводу участия активистов БОО «Башкорт». Мне очень хочется встретиться с защитниками [Куштау], и мы подумаем, что делать дальше, - сказал глава Башкортостана.

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Тем не менее Урал Байбулатов на видео виновником срыва мероприятия называет вице-премьера Азата Бадранова. Отметим, что на утреннем совещании в правительстве Радий Хабиров поручил решить технические вопросы встречи другому вице-премьеру Андрею Назарову.