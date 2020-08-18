"В Башкортостане добывается 60% необходимой нам соды": российский радиоведущий Сергей Стиллавин высказался о Куштау

| 18 авг 2020 | 21:34

Российский радиоведущий Сергей Стиллавин высказался о Куштау, сегодня, 18 августа, на своей странице в соцсетях. Сергей обратил внимание на то, что сейчас решается судьба горы Куштау, из которой Башкирская содовая компания хотела добывать соду.



— Судя по фотографиям, это шикарные места — одиноко стоящая гора на излучине реки Белой, — отметил радиоведущий. — Как ценитель прекрасного, я общественность очень хорошо понимаю — никому не хочется видеть вместо шикарного пейзажа унылый котлован. Про растения и животных вообще молчу, — поделился Сергей Стиллавин.









Но мужчина объяснил, что он категорически против любых насильственных действий.

— Читал, что в ряды защитников шихана просочились провокаторы, которые начали бросать в полицию камни, — и сами мирные участники принялись этих чертей нейтрализовывать, — поделился Сергей.

— На шихан этим спекулянтам точно наплевать, — считает Сергей.

— А потом компанию покупает хитрый дядя, который снова лезет в гору, но уже без внимания активистов и прессы. И не дядя ли ссужал профессионалам? Очень надеюсь, что это фейк, — поделился радиоведущий.

— И нужно знать, что сода — это не только «чтобы рот полоскать»: стройматериалы, стекло, химия, металлургия — всё это без соды производить невозможно, так что вопрос стоит гораздо серьёзней, чем просто интересы добывающей компании. В Башкортостане добывается 60% необходимой нам соды, — объяснил Сергей.









Радиоведущий похвалил этих людей и считает, что это очень важно, ведь к доброму делу не должна иметь отношения «корыстная сволочь». По словам мужчины, нельзя позволять использовать душевный порыв простых и честных людей в интересах группировок.Помимо этого мужчина отметил, что не понимает механику деятельности профессиональных «защитников природы». По его словам, профессионал — это человек, который живет за счёт данной деятельности, получает зарплату, но из каких источников она складывается и кто финансирует, Сергею непонятно.Потому что, со слов Сергея, ему доводилось слышать версию, что «Содовая компания» лишается сырья и становится банкротом, продает компанию по дешевке со всем оборудованием и инфраструктурой.По словам Сергея, тут и возникает вопрос, а как будет решена судьба работников предприятия — более 11 тысяч человек, — если не будет найдена иная сырьевая база. Сергей считает, что нельзя игнорировать семьи и детей, и проблему придется решать комплексно.

Именно поэтому радиоведущий считает, что нужно открыто и честно разговаривать с людьми, объяснять им с уважением суть процессов и доказывать, что в основе их решений — жизненная необходимость.

Читать дальше...





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: Сергей Стиллавин / instagram.com