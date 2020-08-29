В Башкирии участились факты телефонных мошенничеств

| 29 авг 2020 | 11:22

В Башкортостане участились факты телефонных мошенничеств. Преступники опустошают банковские карты своих жертв. Об этом говорили на пресс-конференции в Министерстве внутренних дел республики.







Только в 2020-ом году дистанционным путем было совершено более трех тысяч мошенничеств. Почти половина из них посредством мобильной связи. Чаще всего на уловки таких аферистов попадаются пожилые люди. У многих попросту недостаточно знаний и навыков обращения с банковскими картами, поэтому пострадавшие сами рассекречивают реквизиты, пароли и получается, что перечисляют злоумышленникам все свои сбережения. Полицейские подробно рассказали, как распознать преступника и какие меры нужно принять сразу после разговора.

- Как только осуществляется звонок и речь идёт о том, что это представитель службы безопасности — это уже должно быть понятно, что звонит мошенник. По возможности записать данный разговор аудио-фиксацией, прекратить разговор и сразу сообщить данную информацию в правоохранительные органы для того, чтобы в последующем у нас была возможность идентифицировать голос звонящего с другими звонками, осуществляемыми гражданами.

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Фото: скрин видео

Олег Олейник, заместитель министра — начальник Главного следственного управления МВД по РБ: