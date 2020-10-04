В Уфе прошли похороны безвременно ушедшей журналистки ГТРК "Башкортостан" Галины Заводниковой

Уфа | 04 окт 2020 | 15:53

В Уфе проводили в последний пусть талантливую телеведущую ГТРК-Башкортостан Галину Заводникову. В последний путь в Сипайлово 35-летнюю молодую женщину пришли проводить близкие, друзья и коллеги.





«Она скончалась в одной из уфимских больниц после непродолжительной болезни. Галя была искренней, любознательной и неравнодушной к окружающему миру. Всегда в центре событий», – выражают слова скорби люди, которые работали вместе с ней.



Напомним, трагическая весть о ее смерти пришла в ночь на 2-е октября. Молодая, полная идей и сил девушка скончалась после продолжительной болезни.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из открытых источников

Приносим соболезнования родным и близким Галины и скорбит вместе с ними о безвременно ушедшей.