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На Башкирию надвигается непогода в виде мокрого снега

На Башкирию надвигается непогода в виде мокрого снега

| 06 ноя 2020 | 15:49

В ближайшие дни на территории Башкирии прогнозируется резкое ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе Башгидромета.



Согласно прогнозу, в субботу, 7 ноября, будет дождь, снег, ночью и утром местами появится гололедица. Ветер будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью и днем составит -2,+3°.

В воскресенье, 8 ноября, в башкирском регионе прогнозируется небольшой мокрый снег, местами до умеренного, в отдельных районах отложение мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица, снежный накат. Ветер будет северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха составит ночью 0,-5°, дневная температура воздуха +3,-2°.

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Как сообщали ранее синоптики, по республике установится снежный покров в сроки, близкие к климатическим (7-10 ноября).

Ранее Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на ноябрь. Синоптики, отталкиваясь от данных Гидрометцентра России отметили, что среднесуточная температура воздуха в ноябре будет -3... -4 °C. Это на 1 градус выше нормы. Будет снежно и сыро.

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Источник: sterlegrad.ru

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