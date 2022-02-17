Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Погода в Башкирии 17 февраля 2022 года: похолодает до -26 градусов

Погода в Башкирии 17 февраля 2022 года: похолодает до -26 градусов

08:05, 17 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 17 и 18 февраля. Синоптики сообщили о приближающемся похолодании. Так, 18 февраля, температура воздуха упадет до -26°.

17 февраля ожидается южный, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит  -2,-7°.

18 февраля также пообещали умеренный ветер.  Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -21,-26°, днем -1,-6°, по юго-востоку до -11°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather 

Читайте также: 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
Читайте также

Погода в Башкирии 16 февраля 2022 года: прогнозируется потепление
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 16 февраля 2022 года: прогнозируется потепление
Погода в Башкирии 15 февраля 2022 года: туман и гололедица
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 15 февраля 2022 года: туман и гололедица
Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24
Погода в Башкирии 12 февраля 2022 года: ожидается похолодание
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 12 февраля 2022 года: ожидается похолодание
Погода в Башкирии 9 февраля 2022 года: метели и снежные заносы
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 9 февраля 2022 года: метели и снежные заносы
Погода в Башкирии 8 февраля 2022 года: снежный накат и гололедица
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 8 февраля 2022 года: снежный накат и гололедица
Погода в Башкирии 6 февраля 2022 года: небольшой снег и похолодание
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 6 февраля 2022 года: небольшой снег и похолодание
Погода в Башкирии 2 февраля 2022: мокрый снег и гололедица
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 2 февраля 2022: мокрый снег и гололедица


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: