Погода в Башкирии 17 февраля 2022 года: похолодает до -26 градусов
08:05, 17 фев 2022
Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 17 и 18 февраля. Синоптики сообщили о приближающемся похолодании. Так, 18 февраля, температура воздуха упадет до -26°.
17 февраля ожидается южный, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит -2,-7°.
18 февраля также пообещали умеренный ветер. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -21,-26°, днем -1,-6°, по юго-востоку до -11°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник:
gorobzor.ru
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