Погода в Башкирии 17 февраля 2022 года: похолодает до -26 градусов

08:05, 17 фев 2022

Башгидрометцентр сообщил прогноз погоды на 17 и 18 февраля. Синоптики сообщили о приближающемся похолодании. Так, 18 февраля, температура воздуха упадет до -26°.



17 февраля ожидается южный, юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит -2,-7°.







18 февраля также пообещали умеренный ветер. Температура воздуха ночью -10,-15°, при прояснениях -21,-26°, днем -1,-6°, по юго-востоку до -11°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather



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