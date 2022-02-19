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В Башкирии температура воздуха поднимется до +2°С

В Башкирии температура воздуха поднимется до +2°С

11:15, 19 фев 2022

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что в республике в ближайшие три дня ожидается потепление. По информации метеорологов, в течение 19, 20 и 21 февраля температура воздуха прогреется до +2°.

19 февраля пообещали небольшой снег и гололедицу, ожидаются также сильные порывы ветра. Температура воздуха днем составит 0,-5°, местами до -10°. 

В следующие два дня, 20 и 21 февраля, спрогнозировали мокрый снег, гололед, снежный накат, а также южный ветер с сильными порывами.  Температура воздуха постепенно повысится ночью до -1,-6°, днем до -3,+2°. 

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь:  https://newsbash.ru/weather 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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