В Башкирии температура воздуха поднимется до +2°С

Синоптики Башгидрометцентра сообщили, что в республике в ближайшие три дня ожидается потепление. По информации метеорологов, в течение 19, 20 и 21 февраля температура воздуха прогреется до +2°.
19 февраля пообещали небольшой снег и гололедицу, ожидаются также сильные порывы ветра. Температура воздуха днем составит 0,-5°, местами до -10°.
В следующие два дня, 20 и 21 февраля, спрогнозировали мокрый снег, гололед, снежный накат, а также южный ветер с сильными порывами. Температура воздуха постепенно повысится ночью до -1,-6°, днем до -3,+2°.