Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Мухамадиев

10:21, 12 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Башкирии Марат Мухамадиев. Сегодня, 12 мая, информацию подтвердили в Учалинском районе. Марат Мухамадиев был командиром танка, старшим сержантом контрактной службы. У него остались жена и трое детей.



14 мая Марату Мухамадиеву могло исполниться 36 лет. Церемония прощания состоится сегодня в 12:00 в сельском Доме культуры с. Ильчино. Знакомые Марата описывают его спокойным и добрым.



Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Уржумцев.



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Фото: Ильчинский сельсовет / Vk.com