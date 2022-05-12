Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Мухамадиев
10:21, 12 май 2022
В ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Башкирии Марат Мухамадиев. Сегодня, 12 мая, информацию подтвердили в Учалинском районе. Марат Мухамадиев был командиром танка, старшим сержантом контрактной службы. У него остались жена и трое детей.
14 мая Марату Мухамадиеву могло исполниться 36 лет. Церемония прощания состоится сегодня в 12:00 в сельском Доме культуры с. Ильчино. Знакомые Марата описывают его спокойным и добрым.