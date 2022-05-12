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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Мухамадиев

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Мухамадиев

10:21, 12 май 2022

В ходе спецоперации на Украине погиб еще один уроженец Башкирии Марат Мухамадиев. Сегодня, 12 мая, информацию подтвердили в Учалинском районе. Марат Мухамадиев был командиром танка, старшим сержантом контрактной службы. У него остались жена и трое детей.

14 мая Марату Мухамадиеву могло исполниться 36 лет. Церемония прощания состоится сегодня в 12:00 в сельском Доме культуры с. Ильчино. Знакомые Марата описывают его спокойным и добрым.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Сергей Уржумцев.

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Источник: https://newsbash.ru/society/31716-vo-vremja-specoperacii-na-ukraine-pogib-urozhenec-bashkirii-oleg-shurygin.html
Фото: Ильчинский сельсовет / Vk.com
Теги: Учалинский район Погибшие на Украине
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