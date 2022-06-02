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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Алтыншин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Алтыншин

22:25, 02 июн 2022

В ходе военной специальной операции на Украине погиб уроженец Башкирии, старший сержант Алтыншин Ильгиз Ирекович. Печальную новость в социальных сетях сообщил глава администрации Куюргазинского района республики Юлай Ильясов.

По словам чиновника, военнослужащий погиб накануне, 1 июня. О времени и месте проведения траурной церемонии сообщат позднее.

«Горе коснулось и нас… Искренне соболезнуем матери, детям и всем родным и близким Ильгиза… Пусть земля ему будет пухом… Вечная память Герою!», – написал Юлай Ильясов.

Ранее сообщалось о том, что Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Муратов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети Юлая Ильясова
Теги: Куюргазинский район Погибшие на Украине
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