Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Ильгиз Алтыншин
22:25, 02 июн 2022
В ходе военной специальной операции на Украине погиб уроженец Башкирии, старший сержант Алтыншин Ильгиз Ирекович. Печальную новость в социальных сетях сообщил глава администрации Куюргазинского района республики Юлай Ильясов.
По словам чиновника, военнослужащий погиб накануне, 1 июня. О времени и месте проведения траурной церемонии сообщат позднее.
«Горе коснулось и нас… Искренне соболезнуем матери, детям и всем родным и близким Ильгиза… Пусть земля ему будет пухом… Вечная память Герою!», – написал Юлай Ильясов.
Ранее сообщалось о том, что Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Тимур Муратов.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: соцсети Юлая Ильясова
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