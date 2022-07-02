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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Фаттахов

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Фаттахов

18:16, 02 июл 2022

В Уфе проводили в последний путь Данила Фаттахова, погибшего во время проведения СВО на Украине.



О печальной новости сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Известно, что жизнь ефрейтора оборвалась 26 июня – он погиб в Луганской области. В траурной церемонии принимали участие депутат Курултая Хусаинов, вице-мэр Уфы Кожевников, глава Калининского района Уфы Замурагин, военком Орджоникидзевского и Калининского районов столицы Горохольский, родные и близкие погибшего солдата.

Известно, что у погибшего солдата в Уфе осталась семья – супруга, две дочери и родители.

Ранее сообщалось о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Вадим Хисматуллин.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: администрация Уфы
Теги: Уфа Погибшие на Украине
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