Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Данил Фаттахов
18:16, 02 июл 2022
В Уфе проводили в последний путь Данила Фаттахова, погибшего во время проведения СВО на Украине.
О печальной новости сообщили в пресс-службе администрации Уфы. Известно, что жизнь ефрейтора оборвалась 26 июня – он погиб в Луганской области. В траурной церемонии принимали участие депутат Курултая Хусаинов, вице-мэр Уфы Кожевников, глава Калининского района Уфы Замурагин, военком Орджоникидзевского и Калининского районов столицы Горохольский, родные и близкие погибшего солдата.
Известно, что у погибшего солдата в Уфе осталась семья – супруга, две дочери и родители.