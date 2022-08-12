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Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Валишин

Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марат Валишин

09:16, 12 авг 2022

В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Маратом Валишиным. Траурная церемония прошла в деревне Кенгер-Менеуз, где родился и вырос военный.



По словам местной администрации, потерю сильно переживают мать и жена погибшего. Сегодня, 11 августа, рассказываем подробности о жизни Марата Валишина.

— Очень хороший парнишка был. Помогал сильно родителям. Мать и жена сильно горюют. Для них это, конечно, был шок, — рассказали в сельсовете деревни Кенгер-Менеуз.


Известно, что Марат Валишин 1990 года. После школы военный поступил Белебеевский колледж механизации и электрификации, а после его окончания пошел в армию. В 2011 заключил контракт с Министерством обороны РФ. В 2015 году он переехал в Подмосковье, где и жил последние годы жизни. Однако не забывал свои корни и ежегодно приезжал в Башкирию навестить родных. У него остались жена и сын, который родился 6 января 2018 года.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Администрация сельского поселения Кенгер-Менеузовский сельсовет Бижбулякский район РБ
Теги: Бижбулякский район Погибшие на Украине
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