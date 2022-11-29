Уроженец Ермекеевского района Башкирии Александр Пургин погиб в ходе спецоперации на Украине
09:04, 29 ноя 2022
Александр Пургин из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине
В ходе спецоперации на Украине героически погиб сержант контрактной службы Вооруженных сил России Пургин Александр Сергеевич из Ермекеевского района. Об этом сообщает газета "Ермекеевские новости".
Прощание с погибшим состоится сегодня, 29 ноября, в 12:00 часов перед школой в селе Купченеево.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Ранее в селе Спартак Ермекеевского района Башкирии простились с 24-летним лейтенантом Сергеем Прокофьевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
Фото: Ермекеевские новости
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