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Уроженец Ермекеевского района Башкирии Александр Пургин погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Ермекеевского района Башкирии Александр Пургин погиб в ходе спецоперации на Украине

09:04, 29 ноя 2022

Александр Пургин из Башкирии погиб во время спецоперации на Украине

В ходе спецоперации на Украине героически погиб сержант контрактной службы Вооруженных сил России Пургин Александр Сергеевич из Ермекеевского района. Об этом сообщает газета "Ермекеевские новости".

Прощание с погибшим состоится сегодня, 29 ноября, в 12:00 часов перед школой в селе Купченеево.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее в селе Спартак Ермекеевского района Башкирии простились с 24-летним лейтенантом Сергеем Прокофьевым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. 

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Фото: Ермекеевские новости
Теги: спецоперация Ермекеевский район Погибшие на Украине
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