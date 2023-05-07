В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнаром Яруллиным

17:42, 07 май 2023

В пятницу, 5 мая, в населенном пункте Ильчигулово Учалинского района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в зоне специально военной операции Ильнаром Яруллиным. Информацию об этом передали в местной администрации.







38-летний боец родился в городе Нижневартовск, но его родители родились в деревне Мулдакаево относящейся к Ильчигуловскому СП. Ильнар Яруллин принимал участие в СВО в составе отряда "БАРС", воевал в Запорожской области.



Согласно предоставленной информации, военнослужащий погиб, в ходе выполнения боевой задачи. За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность он был награжден посмертно Орденом Мужества. Ильнар был похоронен в населенном пункте Мулдакаево.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети