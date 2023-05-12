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В Уфе простились с погибшим в зоне СВО Равилем Гайнутдиновым

В Уфе простились с погибшим в зоне СВО Равилем Гайнутдиновым

13:15, 12 май 2023

В Октябрьском районе столицы Башкирии простились с погибшим во время выполнения в зоне СВО боевой задачи 23-летним Равилем Гайнутдиновым.

Окончив школу, молодой человек продолжил обучение в автотранспортном техникуме города Уфы. Получив профессию автомеханика в 2020 году, он был призван в армию. Демобилизовавшись, устроился работать в компанию «ТрансТехСервис».



Военнослужащий погиб 3 мая. Был посмертно награжден орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга. Награду передали его родителям.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Октябрьского района
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