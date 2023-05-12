В Уфе простились с погибшим в зоне СВО Равилем Гайнутдиновым
13:15, 12 май 2023
В Октябрьском районе столицы Башкирии простились с погибшим во время выполнения в зоне СВО боевой задачи 23-летним Равилем Гайнутдиновым.
Окончив школу, молодой человек продолжил обучение в автотранспортном техникуме города Уфы. Получив профессию автомеханика в 2020 году, он был призван в армию. Демобилизовавшись, устроился работать в компанию «ТрансТехСервис».
Военнослужащий погиб 3 мая. Был посмертно награжден орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга. Награду передали его родителям.
По теме:
- В зоне СВО погиб боец ЧВК «Вагнер» из Башкирии Аяз Галиаскаров
- В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным ефрейтором Фанилем Минибаевым
Читайте также:В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Динар Иксанов
Автор: Семен Подгорный
Фото: Администрация Октябрьского района
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО Ильнаром Яруллиным
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим во время спецоперации на Украине Азатом Музафаровым
Общество в Башкирии
В Башкирии похоронили Руслана Баширова, погибшего в зоне проведения СВО
Общество в Башкирии
В Башкирии простились с погибшим в СВО мобилизованным ефрейтором Фанилем Минибаевым