В Уфе простились с погибшим в зоне СВО Равилем Гайнутдиновым

13:15, 12 май 2023

В Октябрьском районе столицы Башкирии простились с погибшим во время выполнения в зоне СВО боевой задачи 23-летним Равилем Гайнутдиновым.



Окончив школу, молодой человек продолжил обучение в автотранспортном техникуме города Уфы. Получив профессию автомеханика в 2020 году, он был призван в армию. Демобилизовавшись, устроился работать в компанию «ТрансТехСервис».







Военнослужащий погиб 3 мая. Был посмертно награжден орденом Мужества за самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга. Награду передали его родителям.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: Администрация Октябрьского района