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В Башкирии простились с добровольцем СВО Рустамом Ибатуллиным

В Башкирии простились с добровольцем СВО Рустамом Ибатуллиным

10:04, 09 авг 2023

В Башкирии в последний путь проводили бойца добровольческого батальона имени Шаймуратова Рустама Ибатуллина. Житель города Стерлитамак погиб в зоне проведения СВО на Украине. Информацию об этом передали в пресс-центре городской администрации.

Исполняющий обязанности главы городской администрации Артур Гафаров подчеркнул, что Рустам оставил след в сердцах многих как настоящий патриот и герой. Добровольно вступив в ряды военнослужащих, он заключил контракт с батальоном имени Минигали Шаймуратова.

«Рустам был мужественным и сильным человеком. С достоинством выполнил свой воинский долг. Мы будем гордиться нашим героем, младшим сержантом Рустамом Ринатовичем Ибатуллиным. Мы будем помнить его как патриота нашей страны. Он останется в памяти родных и близких замечательным сыном, мужем и отцом», — сказал Артур Разилевич.

В городском колледже физкультуры, управления и сервиса сообщили, что имя Рустама Ибатуллина займет достойное место в их музее.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на СВО погиб уроженец Стерлитамакского района РБ Николай Слепнёв.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Стерлитамак Стерлитамакский район спецоперация Погибшие на Украине
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