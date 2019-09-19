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Авария в Давлеканском районе: «Ладу Калина» отбросило под колеса КамАЗА после столкновения на "встречке"

Добавлено: 19.09.19
Просмотров: 125
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Давлекановский район
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Авария в Давлеканском районе: «Ладу Калина» отбросило под колеса КамАЗА после столкновения на "встречке"

В Давлеканском районе произошло серьезное ДТП, в котором погиб 50-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.

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По информации ГИБДД по РБ, это произошло на 56-м километре автодороги  Чишмы-Киргиз-Мияки. Водитель «Лады Калина» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Ауди», в результате чего его отбросило под КамАЗ. 

Грузовой автомобиль буквально смял легковушку, водитель скончался на месте. 
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