Авария в Давлеканском районе: «Ладу Калина» отбросило под колеса КамАЗА после столкновения на "встречке"

В Давлеканском районе произошло серьезное ДТП, в котором погиб 50-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.



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По информации ГИБДД по РБ, это произошло на 56-м километре автодороги Чишмы-Киргиз-Мияки. Водитель «Лады Калина» при обгоне столкнулся со встречным автомобилем «Ауди», в результате чего его отбросило под КамАЗ.Грузовой автомобиль буквально смял легковушку, водитель скончался на месте.