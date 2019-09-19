Авария в Давлеканском районе: «Ладу Калина» отбросило под колеса КамАЗА после столкновения на "встречке"
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В Давлеканском районе произошло серьезное ДТП, в котором погиб 50-летний мужчина, сообщает сайт Newsbash.ru.
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Грузовой автомобиль буквально смял легковушку, водитель скончался на месте.
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