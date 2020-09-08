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В Балтачевском районе условно осужденный житель обвинен в убийстве

В Балтачевском районе условно осужденный житель обвинен в убийстве

Балтачевский район | 08 сен 2020 | 21:29

В Балтачевском районном суде рассматривается уголовное дело по статье «в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ст.111 УК РФ).



Отмечается, что в октябре прошлого года подозреваемый уже обвинялся в совершении тяжких преступлений в сговоре с группой лиц. Тогда его приговорили к условному сроку.

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Как следует из материалов дела, в 2020 году мужчина вновь совершил тяжкое преступление – избил предметом своего знакомого. В настоящий момент подозреваемый задержан, в скором времени начнутся судебные заседания.

Ранее сообщалось, что житель Гафурийского района едва не зарезал нового ухажера своей экс-супруги.
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Источник: gorobzor.ru

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