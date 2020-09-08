В Балтачевском районе условно осужденный житель обвинен в убийстве

Балтачевский район | 08 сен 2020 | 21:29

В Балтачевском районном суде рассматривается уголовное дело по статье «в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ст.111 УК РФ).







Отмечается, что в октябре прошлого года подозреваемый уже обвинялся в совершении тяжких преступлений в сговоре с группой лиц. Тогда его приговорили к условному сроку.

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