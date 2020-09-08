В Балтачевском районе условно осужденный житель обвинен в убийстве Балтачевский район | 08 сен 2020 | 21:29 В Балтачевском районном суде рассматривается уголовное дело по статье «в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» (ст.111 УК РФ). Отмечается, что в октябре прошлого года подозреваемый уже обвинялся в совершении тяжких преступлений в сговоре с группой лиц. Тогда его приговорили к условному сроку. Читайте также: В Стерлитамаке охранник супермаркета избил дубинкой посетителя | видео Как следует из материалов дела, в 2020 году мужчина вновь совершил тяжкое преступление – избил предметом своего знакомого. В настоящий момент подозреваемый задержан, в скором времени начнутся судебные заседания.Ранее сообщалось, что житель Гафурийского района едва не зарезал нового ухажера своей экс-супруги.Читать дальше...Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gorobzor.ru Поделиться: Читайте также