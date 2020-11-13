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В Альшеевском районе жевательной смесью отравился 11-летний мальчик

В Альшеевском районе жевательной смесью отравился 11-летний мальчик

Альшеевский район | 13 ноя 2020 | 13:00

По сообщению СКР по РБ, 12 ноября 2020 года из своей квартиры в реанимационное отделение Раевской центральной районной больницы Альшеевского района с признаками острого отравления жевательной смесью растительного происхождения доставлен 11-летний мальчик.



В настоящее время следователям предстоит опросить родителей ребенка, его сверстников и других очевидцев, изучить жилищно-бытовые условия проживания ребенка, исследовать состав употребленного вещества, установить каким образом подросток получил доступ к растительной смеси, а также провести иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех причин и условий, способствующих произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Источник: sterlegrad.ru

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