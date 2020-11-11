Жителя Альшеевского района Башкирии подозревают в призывах к экстремизму в соцсетях

Альшеевский район | 11 ноя 2020 | 16:12

28-летний ранее судимый житель села Раевский Альшеевского района Башкирии подозревается в публичном призыве к экстремистской деятельности в интернете (ст 280 УК РФ). Об этом сообщает МВД по республике.







По версии следствия, мужчина разместил в социальной сети несколько постов в открытом доступе. Они побуждали к совершению насильственных действий в отношении группы чиновников.



Данный факт выявлен сотрудникам центра по противодействию экстремизма МВД.



Подозреваемый признался в содеянном.



Отмечено, что ему может грозить наказание в виде принудительных работ до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового. Либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

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Фото: pixabay.com