Авария в Уфе: автомобиль такси "Яндекс" въехал в столб, водитель погиб | видео
Уфа | 22 ноя 2020 | 15:55
Сегодня, 22 ноября, на спуске в Сипайлово возле ТРЦ «Планеты» в Уфе произошло ДТП.
Соответствующее видео сняли очевидцы. По их словам, автомобиль такси «Яндекс» направлялся в сторону Сипайлово. Водитель не справился с управлением и въехал в столб.
- Погиб на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы, — сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по Уфе.
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Источник:
gtrk.tv
Фото: скрин видео
Видео: От очевидцев
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