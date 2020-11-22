Авария в Уфе: автомобиль такси "Яндекс" въехал в столб, водитель погиб | видео

Уфа | 22 ноя 2020 | 15:55

Сегодня, 22 ноября, на спуске в Сипайлово возле ТРЦ «Планеты» в Уфе произошло ДТП.



Соответствующее видео сняли очевидцы. По их словам, автомобиль такси «Яндекс» направлялся в сторону Сипайлово. Водитель не справился с управлением и въехал в столб.



- Погиб на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы, — сообщили в отделе ГИБДД Управления МВД России по Уфе.

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Фото: скрин видео

Видео: От очевидцев