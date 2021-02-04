В Белорецком районе на подъемнике горнолыжного комплекса застряли люди

На подъемнике горнолыжного комплекса Мраткино из-за поломки двигателя 4 февраля застряли 17 человек, в том числе ребенок. О происшествии сообщила пресс-служба управления МЧС России по Башкирии.
Спасателей вызвали днем, 16:36. На место сразу же отправились спасатели и бригада скорой помощи. Известно, что на текущий момент спасательные работы завершены, медицинская помощь никому из них не потребовалась. Для эвакуированных с канатной дороги людей организовали пункт обогрева в ближайшем административном здании.