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В Белорецком районе на подъемнике горнолыжного комплекса застряли люди

В Белорецком районе на подъемнике горнолыжного комплекса застряли люди

Белорецкий район | 04 фев 2021 | 18:50

На подъемнике горнолыжного комплекса Мраткино из-за поломки двигателя 4 февраля застряли 17 человек, в том числе ребенок. О происшествии сообщила пресс-служба управления МЧС России по Башкирии.

Спасателей вызвали днем, 16:36. На место сразу же отправились спасатели и бригада скорой помощи. Известно, что на текущий момент спасательные работы завершены, медицинская помощь никому из них не потребовалась. Для эвакуированных с канатной дороги людей организовали пункт обогрева в ближайшем административном здании.

Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе закрыли небезопасную школу-интернат.

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Источник: ufa.aif.ru
Фото: скрин видео

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