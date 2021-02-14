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Авария в Давлекановском районе: «Лада Калина» опрокинулась в кювет, пострадала пассажирка

Авария в Давлекановском районе: «Лада Калина» опрокинулась в кювет, пострадала пассажирка

Давлекановский район | 14 фев 2021 | 10:22

ДТП с пострадавшей произошло 13 февраля в Давлекановском районе Башкирии. Днем на 22 км автодороги Давлеканово-Толбазы 39-летний водитель «Лады Калины», предположительно, не справился с рулевым управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате аварии 24-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Начато разбирательство.

Добавим, всего 13 февраля на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых 6 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено более 2500 нарушений ПДД, задержаны 75 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось о том, что житель Давлеканово нашел в хлебе обручальное кольцо и вернул его хозяйке. 

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Источник: gtrk.tv

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