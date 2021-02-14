Авария в Давлекановском районе: «Лада Калина» опрокинулась в кювет, пострадала пассажирка

ДТП с пострадавшей произошло 13 февраля в Давлекановском районе Башкирии. Днем на 22 км автодороги Давлеканово-Толбазы 39-летний водитель «Лады Калины», предположительно, не справился с рулевым управлением, вылетел в кювет и опрокинулся.
В результате аварии 24-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Начато разбирательство.
Добавим, всего 13 февраля на дорогах республики зарегистрировано 6 автомобильных аварий, в которых 6 человек получили травмы. За сутки сотрудниками ГИБДД Башкортостана выявлено более 2500 нарушений ПДД, задержаны 75 нетрезвых водителя.