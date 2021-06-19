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Авария в Баймакском районе: водитель "Mitsubishi Lancer" опрокинулся в кювет

Авария в Баймакском районе: водитель "Mitsubishi Lancer" опрокинулся в кювет

10:54, 19 июн 2021

В третьем часу ночи на 1 км автодороги Баймак-Тубинск Баймакского района 35-летний местный житель за рулём "Mitsubishi Lancer", двигаясь со стороны г. Баймака в сторону с. Мирясово, предположительно, не справился с рулевым управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием и наездом на электроопору. 

В результате ДТП водитель и его 35-летний пассажир были госпитализированы. Начато разбирательство. 

18 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы. 

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Баймакский район
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