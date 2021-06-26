Авария в Хайбуллинском районе Башкирии: водитель «Оки» выехал на "встречку" и врезался во внедорожник
10:51, 26 июн 2021
В Башкирии утром 25 июня на 1 км автодороги Акъяр-Большеабишево проезжую часть не поделили иномарка и отечественная машина.
Как сообщается в группе «Дорожный патруль», 44-летний водитель за рулем «Оки» совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался в Mitsubishi Pajero.
В аварии водитель «Оки» получил телесные повреждения и был доставлен Акъярскую районную больницу. По данному факту ведётся проверка, обстоятельства уточняются.
Ранее сообщалось о ДТП в Караидельском районе Башкирии: водитель мопеда насмерть сбил лошадь.
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