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Авария в Хайбуллинском районе Башкирии: водитель «Оки» выехал на "встречку" и врезался во внедорожник

Авария в Хайбуллинском районе Башкирии: водитель «Оки» выехал на "встречку" и врезался во внедорожник

10:51, 26 июн 2021

В Башкирии утром 25 июня на 1 км автодороги Акъяр-Большеабишево проезжую часть не поделили иномарка и отечественная машина.

Как сообщается в группе «Дорожный патруль», 44-летний водитель за рулем «Оки» совершил выезд на полосу встречного движения, где врезался в Mitsubishi Pajero.

В аварии водитель «Оки» получил телесные повреждения и был доставлен Акъярскую районную больницу. По данному факту ведётся проверка, обстоятельства уточняются.

Ранее сообщалось о ДТП в Караидельском районе Башкирии: водитель мопеда насмерть сбил лошадь.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: Дорожный патруль Уфа, Vk

Теги: Хайбуллинский район
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