Стало известно, что беглые заключенные могут передвигаться на машине с блатными номерами

13:48, 19 сен 2021

В Башкирии уже три дня не могут найти двух беглых заключенных, которые самовольно покинули колонию. 29-летний Сергей Чирков и 27-летний Сергей Камардин отбывали срок в колонии-поселении при исправительном учреждении № 9 Уфы. Источник UFA1.RU раскрыл подробности их побега. Оказалось, что оба осужденных были не где-нибудь, а на работе на территории базы отдыха в Уфимском районе.







— Первоначально все думали, что они отсиживаются на какой-нибудь квартире со своими друзьями, но поиски результатов не дали. Известно, что Чирков и Камардин могут передвигаться на «шестерке» с блатными номерами. Предположительно, что она белого или бежевого цвета. Сейчас отрабатываются все версии, — рассказал собеседник.



Оба осужденных могут представлять опасность для людей. Камардин, например, владеет навыками обращения с огнестрельным и холодным оружием и даже приемами самообороны, его подельник также умеет хорошо драться.

Камардина приговорили к семи годам двум месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, в результате побоев его оппонент скончался. Отбывать свой срок мужчина начал еще в 2016 году, а выйти должен был летом 2023-го. Вообще судьба осужденного очень интересна, сам он родом из Мелеуза. Но судьба занесла его в город Норильск Красноярского края, там осталась его супруга с семилетним сыном. Сам отец семейства последние годы жил в родном городе, а работал в Московской области кладовщиком.









Чирков, в отличие от своего подельника, нигде не работал и семьей так и не обзавелся, хотя по специальности Сергей — строительный маляр. Родился он в небольшом поселке Караидельского района, а позже перебрался в Уфу. В колонию Чирков попал также за причинение тяжкого вреда здоровью, суд приговорил его к шести годам лишения свободы.



И Чирков, и Камардин начали отбывать срок примерно в одно время. Но теперь их срок может значительно увеличиться, об этом рассказали во ФСИН.



Напомним, ранее из колонии в Мелеузе сбежал 38-летний Александр Нестеров, осужденный за кражу. Его поймали через два дня.

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