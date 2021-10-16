На территории Башкирии снова горят леса

17:22, 16 окт 2021

В Бижбулякском районе Башкирии загорелись лес и трава возле родника у села Каменка и деревень Алексеевка и Березовка. Об этом сообщил сегодня, 16 октября, глава района Артур Зарипов. Он отметил, что огонь перешел на территорию республики со стороны Оренбургской области.







По словам Зарипова, ситуацию осложнял сильный ветер. Огонь тушат уже второй день. Глава района добавил, что смог от пожара дошел до местных жителей. По его мнению, леса загорелись из-за засухи и долгого отсутствия дождей.

— Сейчас дотушивают остатки. Ветер уже прекратился. Сделали опашку, населенным пунктам ничего не угрожает, — сообщил глава района.

Как сообщили в МЧС Башкирии, пожар локализовали, его площадь составила 5 гектаров. Зарипов отметил, что впервые в районе трава горит осенью.





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Фото: скрин видео