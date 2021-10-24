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В Башкирии на территории КФХ загорелось здание фермы

В Башкирии на территории КФХ загорелось здание фермы

09:52, 24 окт 2021

В ночь на 24 октября загорелась территория крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Маломусино Куюргазинского района Башкирии.

Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан в 01.55, сообщает пресс-служба ведомства.

На место были направлены силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда и другие экстренные службы. В результате позднего сообщения о пожаре, по прибытию пожарных подразделений, огнём была охвачена кровля здания фермы размерами 85х10м, по всей площади.

Погибших и пострадавших нет. Находившийся на ферме крупный и мелкий рогатый скот общей численностью 57 голов был своевременно эвакуирован из здания. Пожар локализован, тушение продолжается.

На месте работает дознаватель МЧС России, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Источник: www.bashinform.ru
Теги: Куюргазинский район происшествия пожар
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