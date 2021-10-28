В Башкирии мужчина выпал из окна на металлическое ограждение

10:39, 28 окт 2021

В Уфе на металлическом ограждении обнаружили тело мужчины. Сегодня, 28 октября, источник рассказал, что у погибшего были проблемы с психикой.







По данным министерства, инцидент произошел вчера утром около в 11:00 на проспекте Октября, 56. 46-летний мужчина в домашней одежде — трико, сланцах и кофте, как считают в МЧС, выпал из окна четвертого этажа и в результате умер.



Источник в правоохранительных органах сообщил, что погибший, предположительно, состоял на психиатрическом учете.

— Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщил наш собеседник.

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