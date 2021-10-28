В Башкирии мужчина выпал из окна на металлическое ограждение
10:39, 28 окт 2021
В Уфе на металлическом ограждении обнаружили тело мужчины. Сегодня, 28 октября, источник рассказал, что у погибшего были проблемы с психикой.
По данным министерства, инцидент произошел вчера утром около в 11:00 на проспекте Октября, 56. 46-летний мужчина в домашней одежде — трико, сланцах и кофте, как считают в МЧС, выпал из окна четвертого этажа и в результате умер.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что погибший, предположительно, состоял на психиатрическом учете.
— Обстоятельства произошедшего выясняются, — сообщил наш собеседник.