Житель Уфы выпал из окна и застрял на дереве
10:54, 14 сен 2023
В Уфе произошел инцидент, в результате которого мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Сообщение о случившемся поступило от столичного УГЗ.
Происшествие случилось прошедшей ночью. 40-летний мужчина выпал из окна здания, расположенного по адресу Кольцевая, 195. В результате падения он зацепился за ветки деревьев и застрял на уровне 2-ого этажа. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей.
Специалисты ПСО уфимского УГЗ применили приставную лестницу для доступа к пострадавшему. После этого, с помощью канатов, пострадавшего спустили вниз, его осмотрели медики скорой помощи. Мужчину пришлось госпитализировать. В настоящее время устанавливаются его личность и обстоятельства инцидента.
Ранее на странице «Новости Уфы и Башкортостана» сообщалось о пожаре, после которого пришлось срочно госпитализировать женщину.
Читайте также:В Уфе на козырьке подъезда обнаружили тело молодого мужчины
Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ
Читайте также