Житель Уфы выпал из окна и застрял на дереве

10:54, 14 сен 2023

В Уфе произошел инцидент, в результате которого мужчина выпал из окна многоэтажного дома. Сообщение о случившемся поступило от столичного УГЗ.

Происшествие случилось прошедшей ночью. 40-летний мужчина выпал из окна здания, расположенного по адресу Кольцевая, 195. В результате падения он зацепился за ветки деревьев и застрял на уровне 2-ого этажа. Очевидцы произошедшего вызвали спасателей.

Специалисты ПСО уфимского УГЗ применили приставную лестницу для доступа к пострадавшему. После этого, с помощью канатов, пострадавшего спустили вниз, его осмотрели медики скорой помощи. Мужчину пришлось госпитализировать. В настоящее время устанавливаются его личность и обстоятельства инцидента.

Ранее на странице «Новости Уфы и Башкортостана» сообщалось о пожаре, после которого пришлось срочно госпитализировать женщину.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: УГЗ