Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии на автостоянке рядом с больницей заживо сгорел охранник

В Башкирии на автостоянке рядом с больницей заживо сгорел охранник

12:21, 04 ноя 2021

В Уфе поздней ночью возле больницы скорой помощи произошёл пожар. Возгорание началось на автостоянке на улице Батырской, 39/2. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Когда пожарные приехали тушить здание, то обнаружили, что огнем уже было повреждено 12 квадратных метров.

— После тушения в двухэтажном здании общей площадью 24 квадратных метра мы обнаружили тело 57-летнего мужчины. Он работал охранником в частном предприятии. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — прокомментировали в ведомстве.

Известно, что территория, на которой стояла автостоянка, принадлежала муниципальному образованию. За подробностями мы обратились в администрацию города, но оперативно ответ получить не удалось.

Читайте также:

В Башкирии в деревянном доме сгорели два человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфа происшествия пожар
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: