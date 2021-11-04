В Башкирии на автостоянке рядом с больницей заживо сгорел охранник

12:21, 04 ноя 2021

В Уфе поздней ночью возле больницы скорой помощи произошёл пожар. Возгорание началось на автостоянке на улице Батырской, 39/2. Об этом сегодня, 4 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. Когда пожарные приехали тушить здание, то обнаружили, что огнем уже было повреждено 12 квадратных метров.







— После тушения в двухэтажном здании общей площадью 24 квадратных метра мы обнаружили тело 57-летнего мужчины. Он работал охранником в частном предприятии. Причина и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — прокомментировали в ведомстве.

Известно, что территория, на которой стояла автостоянка, принадлежала муниципальному образованию. За подробностями мы обратились в администрацию города, но оперативно ответ получить не удалось.

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Фото: МЧС по РБ