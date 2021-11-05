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В Башкирии за день в пожарах погибли 4 человека

В Башкирии за день в пожарах погибли 4 человека

13:22, 05 ноя 2021

О трагедиях сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

В Башкирии за день в пожарах погибли сразу четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям.

В селе Магаш Архангельского района при пожаре погибли мужчина 1959 г.р. и женщина 1953 г.р. Предварительной причиной явилось нарушение правил эксплуатации печи. В Уфе в ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. В селе Ишимово Ишимбайского района при пожаре погиб мужчина 1966 г.р. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

К сожалению, статистика показывает, что в праздничные и выходные дни возрастает число бытовых возгораний. К сожалению, многие из них уносят человеческие жизни. Всего с начала года в Башкирии произошло более 9,5 тысячи пожаров, при которых погибло 217 человек.

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Источник: i-gazeta.com
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия пожар
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