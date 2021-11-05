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В Башкирии 52-летний мужчина погиб под колесами микроавтобуса

В Башкирии 52-летний мужчина погиб под колесами микроавтобуса

21:14, 05 ноя 2021

В Мечетлинском районе Башкирии водитель микроавтобуса сбил мужчину – в результате ДТП пешеход скончался. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

Авария произошла сегодня, 5 ноября, на автодороге Кропачево-Месягутово-Ачит. По имеющимся данным, 61-летний мужчина, управляя микроавтобусом «Mercedes Sprinter», двигаясь в сторону Уфы, наехал на 52-летнего мужчину.

«В момент ДТП в автобусе находились 19 вахтовиков. Среди пассажиров никто не пострадал», — добавили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Карла Маркса около дома №41 произошла авария с тремя автомобилями

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Мечетлинский район происшествия ДТП
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