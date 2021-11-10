Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии пропала жительница Бижбулякского района Роза Поляева

В Башкирии пропала жительница Бижбулякского района Роза Поляева

19:50, 10 ноя 2021

В Башкирии начались поиски 32-летней Розы Поляевой, сообщили волонтеры «Поиск детей -Уфа».

Известно, что жительница деревни Хомутовка Бижбулякского района вышла из дома 28 октября в неизвестном направлении, и с тех пор о ней нет никакой информации.
 
Приметы: на вид 33-35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, черные волосы.

Была одета: бордовая куртка, черные штаны, черные ботинки.

Всех, кто знает что-то о пропавшей, просят сообщить информацию по следующим телефонам: 102 (для мобильных), 8 (34743) 2-11-45, 8-927-969-89-19.

Читайте также:

В Башкирии пропал житель Туймазов Артур Валидов
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: Поиск пропавших людей в Уфе
Теги: Бижбулякский район происшествия поиск
Читайте также



Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: