В Башкирии пропала жительница Бижбулякского района Роза Поляева
19:50, 10 ноя 2021
В Башкирии начались поиски 32-летней Розы Поляевой, сообщили волонтеры «Поиск детей -Уфа».
Известно, что жительница деревни Хомутовка Бижбулякского района вышла из дома 28 октября в неизвестном направлении, и с тех пор о ней нет никакой информации.
Приметы: на вид 33-35 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, черные волосы.
Была одета: бордовая куртка, черные штаны, черные ботинки.
Всех, кто знает что-то о пропавшей, просят сообщить информацию по следующим телефонам: 102 (для мобильных), 8 (34743) 2-11-45, 8-927-969-89-19.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: Поиск пропавших людей в Уфе
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