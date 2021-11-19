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Суточный прирост заболевших коронавирусом в Башкирии составил 677 пациентов

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Башкирии составил 677 пациентов

11:36, 19 ноя 2021

По данным Администрации главы Башкирии, на 11 часов 19 ноября в регионе подтвердили 98 тыс. 973 случая коронавирусной инфекции. Суточный прирост заболевших составил 677 пациентов.

С момента начала пандемии в республике удалось вылечить 87 тыс. 891 человека, 679 – за последние сутки. Также было зарегистрировано еще 28 летальных исходов болезни, общее количество погибших составило 3 тыс. 189 граждан. 

В настоящее время первый компонент вакцины получили 1 млн 866 тыс. 367 жителей Башкирии. Полностью привились 1 млн 584 тыс. 79 человек. За сутки первым компонентом привились 14 тыс. 415 граждан, 18 тыс. 752 – вторым. 


Ранее сообщалось о том, что в Башкирии с 18 декабря сотрудников будут отстранять от работы, если у них отсутствуют сертификат о вакцинации от коронавируса, медотвод или справка о перенесенной в течение последних шести месяцев болезни.

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Коронавирус в Башкирии статистика коронавируса вакцинация здравоохранение
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