В Уфе, из-за пожара в квартире многоэтажного дома, эвакуировали 15 человек

17:27, 21 дек 2021

В Уфе в микрорайоне Зеленая роща горела квартира. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС РФ по РБ.



По данным ведомства, на улице Авроры, 5/1 огнем была охвачена квартира на 4 этаже многоквартирного дома.



На тушение выехали спасатели. Погибших и пострадавших нет.



«До прибытия пожарной охраны эвакуировано 15 человек, в том числе 2 детей. Звеньями газодымозащитной службы из зоны опасных факторов пожара спасено 34 человека, 12 детей», — добавили в ведомстве.



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