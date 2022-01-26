В Янаульском районе Башкирии подросток попал в реанимацию, злоупотребив алкоголем
14:07, 26 янв 2022
В Янаульском районе Башкирии подросток попал в реанимацию, злоупотребив алкоголем. Инцидент произошел в последний день школьных каникул – 16 января. Об этом сообщила ответственный секретарь местной комиссии по делам несовершеннолетних Гульназ Антонова.
– Надеюсь, что подросток понял, что положительных последствий от употребления алкоголя нет, – отметила Антонова.
Она добавила, что пришедшего в себя юношу поставили на учет в районном отделении МВД и у нарколога.