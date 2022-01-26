14:07, 26 янв 2022

В Янаульском районе Башкирии подросток попал в реанимацию, злоупотребив алкоголем. Инцидент произошел в последний день школьных каникул – 16 января. Об этом сообщила ответственный секретарь местной комиссии по делам несовершеннолетних Гульназ Антонова.







– Надеюсь, что подросток понял, что положительных последствий от употребления алкоголя нет, – отметила Антонова.



Она добавила, что пришедшего в себя юношу поставили на учет в районном отделении МВД и у нарколога.



Ранее сообщалось о том, что в Янаульском районе Башкирии 55-летнего рабочего зажало в мусоровозе.

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