В Туймазинском районе Башкирии обнаружили мертвым одного из мужчин, пропавших в лесу
08:59, 26 янв 2022
Трагедией завершился поход двоих мужчин в лес возле деревни Куюктамак Туймазинского района вечером 25 января, сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
На вызов по поводу пропавших сельчан выезжали полиция и другие экстренные службы. К сожалению, правоохранители обнаружили одного из потерявшихся – 38-летнего мужчину – мёртвым. Его тело было найдено в лесу.
Второго же мужчину 48-летнего мужчину спасатели нашли в поле возле дороги. Он сильно замерз, но после медицинского осмотра был отпущен домой на домашнее лечение.
В госкомитете напоминают, что перед прогулкой на природе необходимо ознакомиться с прогнозом погоды и одеться по сезону, предупредив о своих планах близких, друзей или соседей.