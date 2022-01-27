В Башкирии пропал житель Уфы Юрий Тарасов

11:31, 27 янв 2022

В Уфе ищут без вести пропавшего 32-летнего Юрия Тарасова. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.



6 января он вышел из дома и не вернулся.







Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза темно-карие.



Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, черные болоньевые штаны, светло-серый свитер, черные валенки.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.



Читайте также:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram