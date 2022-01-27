В Башкирии пропал житель Уфы Юрий Тарасов
11:31, 27 янв 2022
В Уфе ищут без вести пропавшего 32-летнего Юрия Тарасова. Как сообщили волонтеры «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.
6 января он вышел из дома и не вернулся.
Приметы: рост 185 см, среднего телосложения, волосы короткие темно-русые, глаза темно-карие.
Одежда: темно-синяя куртка с капюшоном, черные болоньевые штаны, светло-серый свитер, черные валенки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 8–800–700–54–52 или 112.
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Источник:
gorobzor.ru
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