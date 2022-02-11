Смертельная авария в Иглинском районе Башкирии: столкнулись внедорожник и фура
16:13, 11 фев 2022
ДТП в Башкирии зарегистрировано сегодня, 11 января, в Иглинском районе.
Авария произошла около 15:00 часов на 1507 км автодороги М-5 «Урал». По имеющейся информации, столкнулись "Mitsubishi Pajero" и грузовик "DAF".
В результате ДТП водитель кроссовера от полученных травм скончался. Медицинская помощь также потребовалась двум его пассажирам. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются. На данном участке затруднено движение. Организован объезд через с. Иглино.
Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии при столкновении Nissan Bluebird и LADA Priora один человек погиб, двое пострадали.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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