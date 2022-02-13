В Куюргазинском районе Башкирии из-за метели заблудились 2 рыбака

10:53, 13 фев 2022

В Башкирии 12 февраля в Куюргазинском районе заблудились в метели два рыбака. Об этом сообщили спасатели Госкомитета по ЧС.



Застрявших на заснеженном склоне около села Старая Отрада заметил местный житель. Он вывел пострадавших на дорогу и вызвал спасателей.







Мужчин эвакуировали на снегоходах до автомобильной трассы. Сообщается, что в ЧП никто не пострадал.



Ранее сообщалось о том, что на Кубани задержали троих уроженцев Башкирии, заманивавших в свою машину ребенка.



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Фото: pexels