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В Куюргазинском районе Башкирии из-за метели заблудились 2 рыбака

В Куюргазинском районе Башкирии из-за метели заблудились 2 рыбака

10:53, 13 фев 2022

В Башкирии 12 февраля в Куюргазинском районе заблудились в метели два рыбака. Об этом сообщили спасатели Госкомитета по ЧС.

Застрявших на заснеженном склоне около села Старая Отрада заметил местный житель. Он вывел пострадавших на дорогу и вызвал спасателей.

Мужчин эвакуировали на снегоходах до автомобильной трассы. Сообщается, что в ЧП никто не пострадал. 

Ранее сообщалось о том, что на Кубани задержали троих уроженцев Башкирии, заманивавших в свою машину ребенка.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: pexels
Теги: Куюргазинский район происшествия
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