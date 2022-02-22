В Башкирии водитель "КамАЗа" наехал на 61-летнюю женщину

09:21, 22 фев 2022

Авария в Башкирии произошла во втором часу дня в Стерлитамаке на ул. Гоголя



29-летний местный житель за рулём "КамАЗа" допустил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с различными травмами госпитализирована. Начато разбирательство.







Ранее сообщалось о том, что в Башкирии произошло четыре аварии с участием 10 машин.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ