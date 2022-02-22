В Башкирии водитель "КамАЗа" наехал на 61-летнюю женщину
09:21, 22 фев 2022
Авария в Башкирии произошла во втором часу дня в Стерлитамаке на ул. Гоголя
29-летний местный житель за рулём "КамАЗа" допустил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с различными травмами госпитализирована. Начато разбирательство.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии произошло четыре аварии с участием 10 машин.
Читайте также:
- Смертельная авария в Башкирии: 2 человека погибли во время столкновения легковушки и грузовика
- В Куюргазинском районе Башкирии из-за метели на дороге застряли 19 машин и пассажирский автобус
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Салавате водитель "Hyundai Solaris" сбил женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Туймазах: пьяный водитель за рулём "Hyundai Solaris" совершил наезд на женщину
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Кумертау: водитель за рулём “Opel Mokka” наехал на 50-летнюю жительницу
Происшествия в Башкирии
ДТП в Дюртюлинском районе: водитель Daewoo Nexia наехал на 41-летнюю женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: пожилой водитель сбил женщину
Происшествия в Башкирии
В городе Октябрьский водитель автобуса сбил женщину с ребенком
Происшествия в Башкирии
В Баймакском районе Башкирии грузовик насмерть сбил женщину
Происшествия в Башкирии
В Салаватском районе грузовик сбил 60-летнюю женщину