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В Башкирии водитель "КамАЗа" наехал на 61-летнюю женщину

В Башкирии водитель "КамАЗа" наехал на 61-летнюю женщину

09:21, 22 фев 2022

Авария в Башкирии произошла во втором часу дня в Стерлитамаке на ул. Гоголя

29-летний местный житель за рулём "КамАЗа" допустил наезд на 61-летнюю женщину, которая  переходила  проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с различными травмами госпитализирована. Начато разбирательство. 

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии произошло четыре аварии с участием 10 машин.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Стерлитамакский район аварии происшествия в Стерлитамаке
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