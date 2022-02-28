Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Жительница Уфы упала с автомобильного моста и осталась жива

Жительница Уфы упала с автомобильного моста и осталась жива

17:13, 28 фев 2022

47-летняя уфимка не только выжила в результате падения, но и сумела вызвать на помощь экстренные службы.

Сегодня, 28 февраля, во втором часу ночи с автомобильного моста в районе Сафроновского проезда упала женщина. О происшествии сообщили в Управлении гражданской защиты города.

47-летняя уфимка не только выжила в результате падения, но и сумела вызвать на помощь экстренные службы.

«Спасатели транспортировали женщину до автомобиля службы «03» и передали медицинским работникам, которые доставили ее в больницу», — добавили в ведомстве.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку.

Читайте также: 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

ДТП в Уфе: спасатели освободили зажатую в автомобиле женщину
Происшествия в Башкирии
ДТП в Уфе: спасатели освободили зажатую в автомобиле женщину
В Уфе спасли девочку, упавшую в 6-метровый колодец
Происшествия в Башкирии
В Уфе спасли девочку, упавшую в 6-метровый колодец
В Башкирии 10-летняя девочка упала с 8-го этажа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 10-летняя девочка упала с 8-го этажа
В Башкирии пожилая женщина упала с четвертого этажа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пожилая женщина упала с четвертого этажа
В Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку
В Башкирии отец вместе с тремя детьми застрял на машине в заснеженном поле
Происшествия в Башкирии
В Башкирии отец вместе с тремя детьми застрял на машине в заснеженном поле
В Башкирии спасатели вызволили с крутого склона 13-летнюю девочку
Происшествия в Башкирии
В Башкирии спасатели вызволили с крутого склона 13-летнюю девочку
В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа
Происшествия в Башкирии
В Уфе 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: