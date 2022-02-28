Жительница Уфы упала с автомобильного моста и осталась жива

17:13, 28 фев 2022

47-летняя уфимка не только выжила в результате падения, но и сумела вызвать на помощь экстренные службы.







Сегодня, 28 февраля, во втором часу ночи с автомобильного моста в районе Сафроновского проезда упала женщина. О происшествии сообщили в Управлении гражданской защиты города.



47-летняя уфимка не только выжила в результате падения, но и сумела вызвать на помощь экстренные службы.



«Спасатели транспортировали женщину до автомобиля службы «03» и передали медицинским работникам, которые доставили ее в больницу», — добавили в ведомстве.



Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии стая бездомных собак напала на женщину и 8-летнюю девочку.



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Фото: Управление гражданской защиты г. Уфы