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В Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами

В Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами

19:35, 17 апр 2022

Сегодня в Аургазинском районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта.

Авария произошла около 18:30 часов на 82 км автодороги Уфа-Оренбург.  По одной из версии, в ходе движения у автобуса "ГАЗель Next" лопнуло колесо, после чего водитель транспортного средства допустил наезд на электроопору с последующим съездом в кювет, где автобус опрокинулся.

В результате аварии 3 пассажира с различными травмами госпитализированы. Известно, что в салоне автобуса находились 19 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы.  Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в жестком столкновении двух встречных легковушек погибла пассажирка.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Аургазинский район происшествия аварии
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