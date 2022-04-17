В Башкирии в жуткую аварию попал автобус с 19 пассажирами
19:35, 17 апр 2022
Сегодня в Аургазинском районе зарегистрировано ДТП с участием пассажирского транспорта.
Авария произошла около 18:30 часов на 82 км автодороги Уфа-Оренбург. По одной из версии, в ходе движения у автобуса "ГАЗель Next" лопнуло колесо, после чего водитель транспортного средства допустил наезд на электроопору с последующим съездом в кювет, где автобус опрокинулся.
В результате аварии 3 пассажира с различными травмами госпитализированы. Известно, что в салоне автобуса находились 19 пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие службы. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии в жестком столкновении двух встречных легковушек погибла пассажирка.
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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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