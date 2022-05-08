В Башкирии загорелось здание пилорамы
20:28, 08 май 2022
Сегодня, 8 мая, днем произошел пожар в здании пилорамы на окраине села Старосубхангулово Бурзянского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Росси и по РБ.
На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение металлического здания ангарного типа размерами 50х25 м, с пристроем 10х20 м.
«Тушение продолжается. Погибших и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при пожаре в квартире погиб мужчина.
Источник:
gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
От удара молнии в Башкирии загорелись 3 дома
Происшествия в Башкирии
В Чишминском районе при тушении пожара пострадали двое мужчин
Происшествия в Башкирии
В Балтачевском районе Башкирии загорелось здание фермы
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина