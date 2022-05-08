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В Башкирии загорелось здание пилорамы

В Башкирии загорелось здание пилорамы

20:28, 08 май 2022

Сегодня, 8 мая, днем произошел пожар в здании пилорамы на окраине села Старосубхангулово Бурзянского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Росси и по РБ.

На место прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы. На момент прибытия пожарных наблюдалось горение металлического здания ангарного типа размерами 50х25 м, с пристроем 10х20 м.

«Тушение продолжается. Погибших и пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии при пожаре в квартире погиб мужчина.

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Источник: gtrk.tv
Фото: МЧС по РБ
Теги: Бурзянский район происшествия пожар
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