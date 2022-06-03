В Башкирии произошел пожар в тяговой подстанции Куйбышевской железной дороги

09:21, 03 июн 2022

В МЧС по Башкирии поздно вечером 2 июня поступило сообщение о том, что в селе Иглино Иглинского района происходит горение тяговой подстанции Куйбышевской железной дороги, предварительно, с вытеканием масла.







«На место незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы. Специалисты оперативно произвели отключение электроэнергии в селе Иглино для минимизации возможных последствий. Благодаря грамотным действиям пожарных открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут на площади 30 кв. метров, позже была объявлена полная ликвидация. В инциденте никто не пострадал», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.





После тушения горения проведены работы по переподключению абонентов — электроснабжение восстановили. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России.

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