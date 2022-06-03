Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии произошел пожар в тяговой подстанции Куйбышевской железной дороги

В Башкирии произошел пожар в тяговой подстанции Куйбышевской железной дороги

09:21, 03 июн 2022

В МЧС по Башкирии поздно вечером 2 июня поступило сообщение о том, что в селе Иглино Иглинского района происходит горение тяговой подстанции Куйбышевской железной дороги, предварительно, с вытеканием масла.

«На место незамедлительно прибыли силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы. Специалисты оперативно произвели отключение электроэнергии в селе Иглино для минимизации возможных последствий. Благодаря грамотным действиям пожарных открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут на площади 30 кв. метров, позже была объявлена полная ликвидация. В инциденте никто не пострадал», — проинформировали в пресс-службе МЧС по РБ.


После тушения горения проведены работы по переподключению абонентов — электроснабжение восстановили. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работает дознаватель МЧС России.

Читайте также:

В Башкирии в жилом доме сгорели 2 пожилых человека
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Теги: Иглинский район происшествия пожар
Читайте также

В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
Происшествия в Башкирии
В Уфе произошел пожар в лицее на улице Худайбердина
В Башкирии загорелась прачечная психоневрологического интерната
Происшествия в Башкирии
В Башкирии загорелась прачечная психоневрологического интерната
В Кугарчинском районе от взрыва газа пострадали три человека
Происшествия в Башкирии
В Кугарчинском районе от взрыва газа пострадали три человека
В Дюртюлинском районе Башкирии пожилая женщина погибла во время пожара
Происшествия в Башкирии
В Дюртюлинском районе Башкирии пожилая женщина погибла во время пожара


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: