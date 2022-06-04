В Башкирии нашли мертвым пропавшего в прошлом году Дмитрия Юдичева

17:03, 04 июн 2022

В Башкирии завершились поиски Дмитрия Юдичева 1995 года рождения. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Отклик». К сожалению, Дмитрий Юдичев найден мертвым. При каких обстоятельствах произошла трагедия, не сообщается.



Напомним, житель Ишимбая пропал 21 ноября 2021 года. Сообщалось, что мужчина вышел из дома в неизвестном направлении. Знакомые пропавшего рассказали, что он перенес несколько инсультов. Собеседники предполагали, что Дмитрий может быть в Ишимбае или Салавате. Известно, что у мужчины осталась дочь.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии вышла из дома и не вернулась 35-летняя женщина.



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Фото: ДПСО «Отклик»