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В Башкирии, из-за пожара в общежитии колледжа, эвакуировали более 70 человек

В Башкирии, из-за пожара в общежитии колледжа, эвакуировали более 70 человек

11:09, 23 июн 2022

В Агидели из здания общежития филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа эвакуировали 74 человек из-за пожара. Инцидент произошел накануне, 22 июня, вечером.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, причиной стало возгорание холодильника в одной из комнат трехэтажного здания.



"На место автоматом по повышенному рангу пожара выехали силы и средства МЧС России, добровольные пожарные команды Арланского и Новокаинлыковского сельсоветов", — добавили в экстренном ведомстве.

Пожар удалось потушить до прибытия пожарных, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии мужчина попал в больницу с ожогами, пытаясь потушить автомобиль.

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Источник: gtrk.tv
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Теги: Агидель происшествия пожар
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