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В Башкирии в аварии погиб 29-летний мотоциклист

В Башкирии в аварии погиб 29-летний мотоциклист

10:41, 11 июл 2022

Авария произошла накануне в пятом часу дня на 1379 км федеральной трассы М5 "Урал". Столкнулись "Lada XRAY" под управлением 25-летней девушки и встречный мотоцикл "Yamaha", за рулём которого находился 29-летний мужчина. В результате аварии мотоциклист погиб до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. 



Уважаемые водители, перед длительной поездкой на дальние расстояния необходимо отдохнуть. Ведь отдых и бодрое состояние водителя влияет на контроль своего транспортного средства во время движения. Соблюдение простых правил дорожного движения это основа безопасности на дороге.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии лоб в лоб столкнулись две иномарки: оба водителя скончались на месте.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благоварский район происшествия аварии
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